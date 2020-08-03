Борьба США и Китая: Трамп выдвинул ультиматум Tik Tok

Происходящее эксперты сравнивают с рейдерским захватом

Президент США Дональд Трамп потребовал от китайцев продать американское подразделение соцсети Tik Tok компании Microsoft и Минфину США. Прозвучало как ультиматум - сделку нужно завершить не позднее 15 сентября, иначе в США просто запретят китайскую соцсеть, которая якобы передаёт Пекину личные данные американцев. МИД КНР призвал Белый дом прекратить давление на китайские компании, прикрывая нечестную конкуренцию интересами национальной безопасности.

Американские подростки штурмуют Белый дом. Пока, правда, виртуально. Основная аудитория соцсети не разделяет опасений Дональда Трампа. Наоборот, всячески демонстрирует свое недовольство. В ход идут автозагар, кирпичи - намек на строительство стены на границе с Мексикой. Не обошли вниманием создатели роликов и первую леди (см. видео).

Смешно, правда, не всем! Самая быстроразвивающаяся соцсеть мира, а сейчас в Tik Tok зарегистрированы более 800 миллионов человек, по мнению Трампа, угрожает национальной безопасности. Все потому, что разработана в Китае и принадлежит китайской компании. А значит, по логике американского президента, компартия КНР, без зазрения совести, использует ее для пропаганды, шпионажа, сбора личных данных американцев, а может даже и влияния на предстоящие президентские выборы.

"Президент Трамп сказал: "Хватит", и мы намерены исправить ситуацию, так что в ближайшие дни он примет меры в отношении широкого спектра рисков для национальной безопасности, представляющих программное обеспечение, связанное с Компартией Китая", - говорит госсекретарь США Майк Помпео.

Обещанной блокировки не случилось. "Tik Tok спасён", - пишут западные СМИ. Американское подразделение компании готов купить IT-гигант Microsoft. Переговоры уже ведутся. Сумма сделки - 50 миллиардов долларов. Все юридические формальности обещают уладить к середине сентября. Не без помощи президента, конечно! Происходящее эксперты сравнивают с рейдерским захватом. По сути, Белый дом вмешивается в рыночные отношения, а китайскую сторону принуждают к сделке.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова.

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