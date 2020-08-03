Двое российских школьников сдали ЕГЭ на 400 баллов

Пандемия никак не повлияла на результаты экзаменов

В 2020 году двое российских школьников получили 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).

На 300 баллов экзамены сдали 26 выпускников, 533 выпускника - на 200 баллов, пишет ТАСС.

Еще около 8,5 тысячи российских выпускников получили за один из экзаменов 100 баллов. Наибольшее количество стобальников зафиксированы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Краснодарском крае.

"Результаты экзаменов, которые мы сейчас видим, абсолютно не отличаются от результатов экзаменов последних четырех лет", - сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

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