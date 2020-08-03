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В Уфе пассажирку без маски пинками вытолкали из автобуса (видео)

17:15
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Находившиеся в салоне люди пошли на крайние меры

В Уфе из городского автобуса пассажиры выгнали девушку, которая зашла в салон без маски.

 На видео можно заметить, как одна из пассажирок попыталась силой выгнать девушку из автобуса, назвала крысой и попыталась дать ей пинка сзади, когда та была уже в дверях.

В ГУП "Башавтотранс" уже отреагировали на инцидент и заявили, что к водителю нет претензий, так как некорректно вели себя пассажиры.

"Так как в автобусы запрещен вход без средств индивидуальной защиты, водитель отказался ехать, пока в салоне есть пассажир без маски. Видимо, в связи с возникшей временной задержкой из-за нежелания пассажира соблюдать меры предосторожности, другой пассажир проявил агрессивное поведение", - отметили представили компании.

В Уфе с 29 июля запрещено ездить в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты. На дверях всех автобусов висят предупреждающие таблички. Если в салоне находится хотя бы один пассажир без маски, кондуктор вправе потребовать, чтобы он вышел, а водитель - отказаться его везти.

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