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Депутат МГД Щитов: Железные дороги в Москве переживают качественные изменения

18:34
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Он рассказал о современном этапе развития рельсового транспорта столицы

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов рассказал о современном этапе развития рельсового транспорта столицы. Он отметил изменения, которые переживают железные дороги в Москве.

"Железные дороги в Москве на наших глазах переживают качественные изменения - революции такого масштаба рельсовый транспорт России, пожалуй, еще не знал. Сейчас практически завершен проект Московского центрального кольца (МЦК): еще 10 лет назад эта железная дорога выглядела так же, как во время постройки, в 1900-х годах. Сейчас это оборудованная по всем новейшим стандартам внеуличная железная дорога, работающая в режиме метро", - сказал председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике в беседе с АГН "Москва".

По его словам, аналогичным образом будут переоборудованы линии МЦД. "Учитывая, что работа в режиме метро по транспортным и строительным нормам требует изоляции от улиц города, в программу реконструкции МЦД внесли массовое строительство пешеходных переходов - эта часть программы воплощается в жизнь одновременно с работами на путях, без отставания", - рассказал парламентарий.

Щитов также сообщил, что вокруг обоих первых диаметров МЦД планируется благоустроить до 500 гектаров городской территории и реконструировать почти 70 километров дорог.

Депутат отметил, что традиционно в России железнодорожные пути практически не огораживались, и по сей день в Москве местами существуют "стихийные" наземные переходы через пути. Однако при выходе МЦД на проектные интервалы около пяти минут - такие наземные переходы будут невозможны по соображениям безопасности.

"Поэтому в тех местах, где людям нужно переходить пути, будут построены переходы нового поколения, для нас это очень важно. В первом квартале 2020 года количество несчастных случаев на железнодорожных путях уже сократилось на 8,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Уверен, обустройство безопасных пешеходных переходов в ближайшие четыре-пять лет позволит свести количество несчастных случаев на железных дорогах города к нулю", - заключил Щитов.

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