Депутат Мосгордумы Титов отметил заметный рост несырьевого экспорта столичных предприятий

Москва высокими темпами наращивает свое влияние

За первые пять месяцев 2020 года рост несырьевого экспорта Москвы увеличился на 43,5% и составил 12,81 миллиарда долларов.

Об этом изданию "Аргументы и Факты" рассказал депутат Московской городской думы Андрей Титов. По мнению парламентария, такие показатели говорят о развитии производства и эффективности мер государственной поддержки в этом секторе.

"Внешнеторговые операции – прямой показатель участия в мировой экономике, глобальных торговых цепочках, и Москва высокими темпами наращивает свое влияние. Все большую долю в экспорте получают реальная промышленная продукция, продукция наукоемких производств. Эту тенденцию можно оценивать только положительно", – заявил Титов.

Он подчеркнул, что, чем эффективнее столичные компании будут встраиваться в мировые цепочки производств и поставок, тем сильнее будет Москва в качестве финансовой столицы России, крупного экономического центра Европы, СНГ и тем устойчивей будет ее внутренняя экономика.

Достичь таких целей позволит качественная законодательная база, участие государства и поддержка стратегических направлений развития промышленности, считает Титов. Всевозможные меры поддержки столичным предприятиям предоставляет Московский экспортный центр.

"Самые востребованные сегодня направления – это электроника и электротехника, пищевая промышленность, машины и оборудование. Отрасли, работающие на экспорт, абсолютно разные, и именно это обеспечивает диверсификацию нашего внешнеторгового потока, снижают зависимость от нефтегазового сектора", – прокомментировал депутат.

Он напомнил также, что Московский экспортный центр предоставляет специальные субсидии на сертификацию и адаптацию продукции, патенты и транспортировку товаров.

"А в пакете антикризисный мер, принятых московскими властями в период пандемии, заложены субсидии на выставочную деятельность. Предоставляемые Москвой преференции помогут сотням предприятий именно теми мерами, в которых они нуждаются", - подчеркнул Андрей Титов.

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