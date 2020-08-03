В Москве у ребенка украли смартфон за 100 тысяч рублей

Злоумышленника быстро нашли

В Москве у несовершеннолетнего мальчика похитили смартфон за 100 тысяч рублей.

Как стало известно "Вечерней Москве", инцидент произошел во время контроля безопасности на станции Москва-Киевская. Ребенок выложил гаджет для прохождения через рамку интроскопа на входе в вокзал.

"Смартфон ловким движением руки присвоил мужчина, который вслед за молодым человеком проходил через рамку", - рассказали в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

Преступника ужалось вычислить по камере видеонаблюдения. Им оказался 42-летний ранее судимый житель Калужской области.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба гражданину".

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