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В Москве у ребенка украли смартфон за 100 тысяч рублей

18:59
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Злоумышленника быстро нашли

В Москве у несовершеннолетнего мальчика похитили смартфон за 100 тысяч рублей.

Как стало известно "Вечерней Москве", инцидент произошел во время контроля безопасности на станции Москва-Киевская. Ребенок выложил гаджет для прохождения через рамку интроскопа на входе в вокзал.

"Смартфон ловким движением руки присвоил мужчина, который вслед за молодым человеком проходил через рамку", - рассказали в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

Преступника ужалось вычислить по камере видеонаблюдения. Им оказался 42-летний ранее судимый житель Калужской области.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба гражданину".

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