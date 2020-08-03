В Москве у ребенка украли смартфон за 100 тысяч рублей

Злоумышленника быстро нашли
В Москве у несовершеннолетнего мальчика похитили смартфон за 100 тысяч рублей.
Как стало известно "Вечерней Москве", инцидент произошел во время контроля безопасности на станции Москва-Киевская. Ребенок выложил гаджет для прохождения через рамку интроскопа на входе в вокзал.
"Смартфон ловким движением руки присвоил мужчина, который вслед за молодым человеком проходил через рамку", - рассказали в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.
Преступника ужалось вычислить по камере видеонаблюдения. Им оказался 42-летний ранее судимый житель Калужской области.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба гражданину".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"