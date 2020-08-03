ЦБ: затянувшаяся пандемия может вновь обрушить цены на нефть

Это произойдет, несмотря на все усилия ОПЕК+

Затянувшаяся коронавирусная пандемия в России и других странах может снова привести к падению цен на нефть.

Об этом предупредили в Центробанке, передает ТАСС. В случае повторного введения ограничительных мер или длительному сохранению текущих цена на нефть может оказаться ниже заложенной, несмотря на усилия ОПЕК+, говорится в докладе регулятора.

В последний раз нефть серьезно просела в марте 2020 года, в начале коронавирусной пандемии. Тогда страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. 12 апреля ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

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