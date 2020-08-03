Самолет с россиянами жестко сел в Мали

В результате ЧП пострадали люди

Самолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали. По разным данным, в результате ЧП пострадали от шести до 11 человек.

Предварительно, самолет Ан-74 (бортовой номер RA-74044) принадлежит компании UTair. По данным местного издания Maliweb, воздушное судно зафрахтовано миссией ООН в Мали MINUSMA.

РЕН ТВ пишет, что самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Гао. С места инцидента уже появились первые кадры. Судя по фото, самолет получил значительные повреждения.

Известно, что самолет направлялся из столицы страны Бамако в Гао. Местные власти в разговоре с журналистами издания отметили, что среди пострадавших могут быть россияне. Обстоятельства аварии уточняются.

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