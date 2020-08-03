ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самолет с россиянами жестко сел в Мали

19:17
  • понедельник
  • 03 августа 2020

В результате ЧП пострадали люди

Самолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали. По разным данным, в результате ЧП пострадали от шести до 11 человек.

Предварительно, самолет Ан-74 (бортовой номер RA-74044) принадлежит компании UTair. По данным местного издания Maliweb, воздушное судно зафрахтовано миссией ООН в Мали MINUSMA.

РЕН ТВ пишет, что самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Гао. С места инцидента уже появились первые кадры. Судя по фото, самолет получил значительные повреждения. 

Известно, что самолет направлялся из столицы страны Бамако в Гао. Местные власти в разговоре с журналистами издания отметили, что среди пострадавших могут быть россияне. Обстоятельства аварии уточняются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Самолет Ан-74
Самолет Ан-74
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.