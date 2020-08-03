Японцы выбрали пять самых красивых женщин России

Россиянок любят за белизну кожи и высокий рост

Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.

В список вошли спортсменки и представители шоу-бизнеса. Первое место досталось теннисистке Марии Шараповой. Второе место – модели Наталье Водяновой. Замыкает тройку лидеров модель Ирина Шейк.

16-летняя фигуристка Анна Щербакова стала четвертой. На пятом месте разместилась 18-летняя Олимпийская чемпионка Алина Загитова, пишет Sports.ru.

Больше всего японцев привлекает в россиянках высокий рост, белизна кожи и "чистота личностных качеств".

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