Японцы выбрали пять самых красивых женщин России

Россиянок любят за белизну кожи и высокий рост
Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
В список вошли спортсменки и представители шоу-бизнеса. Первое место досталось теннисистке Марии Шараповой. Второе место – модели Наталье Водяновой. Замыкает тройку лидеров модель Ирина Шейк.
16-летняя фигуристка Анна Щербакова стала четвертой. На пятом месте разместилась 18-летняя Олимпийская чемпионка Алина Загитова, пишет Sports.ru.
Больше всего японцев привлекает в россиянках высокий рост, белизна кожи и "чистота личностных качеств".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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