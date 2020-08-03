Украинскую модель избили охранники пляжа в Турции

Дарья Кирилюк опубликовала свое окровавленное лицо в соцсети

Украинская модель Дарья Кирилюк рассказала в своем инстаграме, что ее и группу друзей девушки избили охранники пляжа Момо на турецком курорте Чешме.

Модель показала в соцсети фотографию, на которой запечатлено ее окровавленное лицо. Она потребовала от администрации пляжа опубликовать видео с камер наблюдения.

Ранее на официальной странице пляжа появилось сообщение, в котором говорится, что охранники пытались разнять потасовку, а не избивали туристов. 24-летняя Кирилюк назвала это ложью.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"