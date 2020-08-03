ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинскую модель избили охранники пляжа в Турции

20:26
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Дарья Кирилюк опубликовала свое окровавленное лицо в соцсети

Украинская модель Дарья Кирилюк рассказала в своем инстаграме, что ее и группу друзей девушки избили охранники пляжа Момо на турецком курорте Чешме.

Модель показала в соцсети фотографию, на которой запечатлено ее окровавленное лицо. Она потребовала от администрации пляжа опубликовать видео с камер наблюдения.

Ранее на официальной странице пляжа появилось сообщение, в котором говорится, что охранники пытались разнять потасовку, а не избивали туристов. 24-летняя Кирилюк назвала это ложью.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Дарья Кирилюк
Дарья Кирилюк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.