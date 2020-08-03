Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Такой же документ получит Светлана Медведева

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России наделяется правом получения дипломатического паспорта.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ главы государства предусматривает выдачу дипломатического паспорта также супруге (супругу) зампреда Совбеза России.

Таким образом, диппаспорта получат экс-глава правительства, а ныне зампред Совбеза Дмитрий Медведев и его жена Светлана.

Перечень лиц, кому положены дипломатические паспорта, был утвержден указом президента в июле 2012 года. В него включаются не только высокопоставленные госслужащие, но и их супруги.

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