Почему Россия разрывает налоговое соглашение с Кипром

Скрывать сверхдоходы в офшорах станет невыгодно

Россия разрывает соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром. Сегодня об этом сообщили в Минфине. Островное государство уже долгое время служит в качестве офшора для российского бизнеса. Только за прошлый и позапрошлый годы из России на Кипр было выведено более 3 триллионов 300 миллиардов рублей - это в два раза больше, чем объём ВВП этой страны. В конце марта Владимир Путин предложил обложить налогом в 15 процентов дивиденды, которые уходят в офшоры.

Для Кипра это было очень удобное налоговое соглашение. Его казна щедро пополнялась, когда российские бизнесмены выводили деньги в офшор. Делали это с удовольствием, условия ведь райские: ставку при выплате дивидендов можно снизить до 5%, на проценты по займам и вовсе до нуля. В России платить пришлось бы втрое больше. Москва долго пыталась договориться и скорректировать соглашение так, чтобы оно стало справедливым. Предлагала компромиссные варианты. Но получала отказ. А все инициативы Никосии только размывали эффект от принимаемых мер.

"Мы вели переговоры с кипрскими коллегами касательно пересмотра соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром с тем, чтобы уже с 1 января следующего года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом источника по ставке 15%. К сожалению, сегодня надо признать, что переговоры не дали результата. Поэтому сегодня мы запускаем процесс по денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром. Структурирование своих холдинговых структур через Кипр, конечно, станет невыгодным. Выгоднее будет все это переводить обратно в Россию", - заявил Алексей Сазанов, заместитель министра финансов России.

Обложить доходы, переводимые на счета за рубежом, адекватным сбором предложил президент в конце марта. Тогда он заявил, что это потребует корректировки действующих соглашений. И предупредил: если договоры не удастся привести в соответствие с новыми требованиями, Россия выйдет из них в одностороннем порядке. Что и получилось с Кипром.

"Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств, а, по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2 процента. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13 процентов. Это, мягко говоря, несправедливо. Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15 процентов", - заявил Владимир Путин.

Дополнительные доходы, которые теперь получит бюджет, по поручению Владимира Путина, направят на выплаты семьям с детьми, безработным и тем, кто оказался на больничном. Речь о внушительных средствах. Только за 2018 и 2019 годы наши соотечественники вывели на Кипр более трех триллионов рублей. При этом сумма налога на прибыль российских компаний - а это основа местных и региональных бюджетов - зачастую в разы меньше, чем сумма средств, выводимых в офшоры. Что несправедливо: российский бюджет не должен получать выплаты по сниженным ставкам, так разрыв между доходами бедных и богатых только растет. Денонсируя соглашение с Кипром, Минфин по сути решает именно эту проблему.

"Если государство берет на себя эту функцию перераспределения, ну наверно где-то как-то можно согласиться, хотя это нормальная функция гражданского общества. И такого разрыва между бедными и богатыми, который сейчас есть в России, конечно, допускать нельзя", - заявил Василий Солодков, директор Банковского института НИУ ВШЭ.

Также нельзя допустить, говорят эксперты, чтобы бизнес попросту сменил один офшор на другой и продолжил работать по старой схеме.

"Есть другие страны, и, безусловно, бизнес из Кипра может быть переведен в те другие страны. Я убеждена, что этот сценарий и Министерство финансов, и Федеральная налоговая служба должным образом оценили и в этой связи вопрос: какие будут конкретно действия предприняты для того, чтобы противодействовать такому движению. Будет ли это точно такая же денонсация соглашений с другими странами. Будет ли Россия на каких-то других условиях обсуждать соглашения с теми другими странами, либо введет правоприменительную практику, которая будет по сути наказывать налогоплательщиков за такие переводы", - прокомментировала Ирина Быховская, партнёр компании Ernst & Young.

Страны, кроме Кипра, куда российские предприниматели чаще всего выводят свой капитал, это Мальта и Люксембург. Условия соглашений с ними сейчас тоже пересматриваются.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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