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МИД указал Белоруссии на безосновательность ареста россиян

22:27
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Москва настаивает на совместном с Минском расследовании

Москва настаивает на совместном с Минском расследовании безосновательного задержания в Белоруссии группы россиян и их скорейшем освобождении. Об этом заявили в российском МИД.

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Сегодня туда пригласили белорусского посла "для обстоятельного разговора о состоянии и перспективах двусторонних российско-белорусских отношений". С российской стороны было заявлено, что арест граждан нашей страны, совершенный под безосновательным и надуманным  предлогом, не соответствует братскому, союзническому характеру этих отношений.

В МИД подчеркнули, что "Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться  во  внутренние  процессы других  государств, тем более в Белоруссии, которая  является ближайшим  другом  и союзником".

В минувшую пятницу  ситуация с нашими гражданами обсуждалась на совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности страны. 33 россиянина были задержаны  в Минске 29 июля. Там заявили, что подозревают их в подготовке массовых беспорядков.

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