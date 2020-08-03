МИД указал Белоруссии на безосновательность ареста россиян

Москва настаивает на совместном с Минском расследовании

Москва настаивает на совместном с Минском расследовании безосновательного задержания в Белоруссии группы россиян и их скорейшем освобождении. Об этом заявили в российском МИД.

Сегодня туда пригласили белорусского посла "для обстоятельного разговора о состоянии и перспективах двусторонних российско-белорусских отношений". С российской стороны было заявлено, что арест граждан нашей страны, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует братскому, союзническому характеру этих отношений.

В МИД подчеркнули, что "Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии, которая является ближайшим другом и союзником".

В минувшую пятницу ситуация с нашими гражданами обсуждалась на совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности страны. 33 россиянина были задержаны в Минске 29 июля. Там заявили, что подозревают их в подготовке массовых беспорядков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"