Сергей Жигунов чуть не погиб на съемках фильма

Актера спас участник съемочной группы

Российский актер Сергей Жигунов едва не погиб на съемках кино "Ричард львиное сердце" (1992).

Эту историю рассказала его коллега Ирина Безрукова в своем Instagram.

"В одном из перерывов он гарцевал на лошади, что-то выписывал в воздухе кинжалом. И в какой-то момент он размахивается и втыкает его в землю, перерезая этим движением световой кабель", - написала актриса.

Затем Жигунов слез с лошади, намереваясь достать кинжал, но в этот момент его остановил крик светотехника, и актер остановился.

"Вы же представляете, какое напряжение было в том кабеле?!", - написала Безрукова, добавив, что кинжал почти расплавился. Чтобы достать его, съемочной группе пришлось обесточить все провода.

В прошлую среду Жигунов рассказал, что актер Максим Аверин выстрелил в него из оружия на съемках сериала "Горюнов".

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