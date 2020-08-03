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Сергей Жигунов чуть не погиб на съемках фильма

21:22
  • понедельник
  • 03 августа 2020

Актера спас участник съемочной группы

Российский актер Сергей Жигунов едва не погиб на съемках кино "Ричард львиное сердце" (1992).
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Эту историю рассказала его коллега Ирина Безрукова в своем Instagram.

"В одном из перерывов он гарцевал на лошади, что-то выписывал в воздухе кинжалом. И в какой-то момент он размахивается и втыкает его в землю, перерезая этим движением световой кабель", - написала актриса.

Затем Жигунов слез с лошади, намереваясь достать кинжал, но в этот момент его остановил крик светотехника, и актер остановился.

"Вы же представляете, какое напряжение было в том кабеле?!", - написала Безрукова, добавив, что кинжал почти расплавился. Чтобы достать его, съемочной группе пришлось обесточить все провода.

 

В прошлую среду Жигунов рассказал, что актер Максим Аверин выстрелил в него из оружия на съемках сериала "Горюнов".

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