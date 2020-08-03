Вдова Картрайта продолжала вести блог рэпера после его смерти

Женщина не видела в этом ничего странного

Марина Кохал, супруга погибшего рэпера Энди Картрайта, призналась, что вела блог мужа после его смерти.

Об этом заявил представитель стороны потерпевших, передает РИА Новости. Так, последний пост рэпера в Instgram был выложен 26 июля - на следующий день после его смерти. На нем изображен черный катафалк с подписью "будет маловат".

"Зачем обвиняемая вела блог от имени Александра Юшко, когда он был мертв? То есть она расчленяла и вела блог. Если она хотела, как утверждает, чтобы он исчез, сохранить о нем светлую память?", - сказал он в ходе заседания суда.

В ответ Кохал заявила, что не видела никаких противоречий в своих действиях. Суд поинтересовался, чем руководствовалась женщина, публикуя пост, но этот вопрос остался без ответа.

Расчлененное тело Картрайта обнаружили 30 июля в одной из квартир Санкт-Петербурга. По словам Кохал, она нашла мужа скончавшимся от передозировки. По ее словам, она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела, распилив его на части.

Тем не менее, следователи задержали Кохал по делу об убийстве. СК утверждает, что девушка неустановленным способом убила мужа, а затем расчленила его тело для сокрытия следов преступления.

В понедельник стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице. Это могло стать мотивом для преступления.

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