Жена погибшего рэпера Картрайта арестована на 2 месяца

Ее адвокаты просили о домашнем аресте

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Марину Кохал, обвиняемую в убийстве украинского рэпера Энди Картрайта.

Женщина пробудет в СИЗО минимум до 30 сентября, пишет "Интерфакс". Адвокаты Кохал просили для своей подзащитной домашний арест. Свою вину вдова рэпера не признает.

Расчлененное тело Картрайта обнаружили 30 июля в одной из квартир Санкт-Петербурга. По словам Кохал, она нашла мужа скончавшимся от передозировки. По ее словам, она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела, распилив его на части.

Тем не менее, следователи задержали Кохал по делу об убийстве. СК утверждает, что девушка неустановленным способом убила мужа, а затем расчленила его тело для сокрытия следов преступления.

В понедельник стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице. Это могло стать мотивом для преступления.

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