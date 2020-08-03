В Подмосковье женщину облили кислотой у входа в гипермаркет

Пострадавшая в больнице

В Подмосковье неизвестные облили серной кислотой женщину на входе в гипермаркет "Глобус".

Инцидент произошел вечером 3 августа в городе Пушкино. Причины, по которым злоумышленники атаковали 58-летнюю женщину, пока неизвестны. Пострадавшая госпитализирована.

На данный момент, полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, а также разыскивают преступников, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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