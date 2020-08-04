Бывший король Испании покинул страну

Это сделано на фоне коррупционного скандала

Бывший король Испании - 82-летний Хуан Карлос Первый - покинул страну в неизвестном направлении. Он возглавлял государство в течение почти 40 лет и отрекся от престола шесть лет назад, передав его сыну Филиппу Шестому, передает "ТВ Центр".

Несколько месяцев назад королевская семья оказалась в центре крупного скандала - прокуратура Верховного суда Испании начала расследование в отношении Хуана Карлоса Первого, подозревая его в коррупции. Речь о незадекларированных счетах и имуществе за рубежом.

Сам заслуженный король сообщил перед отъездом, что в любом случае остается в распоряжении прокуратуры. Правда, не уточнил, куда присылать повестки - нынешнее местонахождение экс-монарха неизвестно.

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