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В России вступил в силу новый стандарт для транспортных номеров

08:35
  • вторник
  • 04 августа 2020

Какие нововведения?

4 августа в России вступил в силу новый национальный стандарт на номера транспортных средств. Он устанавливает типы и основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам.

При этом шрифты, структура и габаритные размеры основных типов сохранены. Изменения коснулись транспортных средств с нестандартным местом крепления номеров, пишет kp.ru.

Кроме того, уменьшены габаритные размеры знака для мотоциклов, а также появился тип знаков для мотоциклов диппредставительств. Без номеров теперь не смогут передвигаться и владельцы транспортных средств, не предназначенных для поездок по дорогам общего пользования, например, снегоходов. Введены номера для мопедов.

Новые регистрационные знаки будут еще более тщательно защищены от подделок.

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