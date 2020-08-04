Появилось видео эвакуации альпиниста в горах Кабардино-Балкарии

Мужчина госпитализирован

Сотрудники МЧС пришли на помощь группе альпинистов из Москвы, которые поднялись на один из высокогорных перевалов Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Операция по эвакуации пострадавшего проходила на высоте порядка 3 с половиной тысяч метров. Получивший травмы мужчина был доставлен вертолетом в местную районную больницу. Его состояние врачи оценивают, как стабильное.

Остальные 7 членов группы продолжили восхождение. Для участия в спасении альпиниста в ущелье Адыр-Су привлекались 10 сотрудников МЧС Эльбрусского отряда.

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