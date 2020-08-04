Москвичам предсказали "комфортное похолодание" на выходных

Температура будет около нормы и чуть выше

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что после аномального тепла в столицу придет похолодание, но погода все равно останется комфортной.

В среду и четверг в Москве ожидается 28-29 градусов выше ноля. По словам Вильфанда, это на 2-3 градуса выше нормы. В пятницу столбики термометров покажут от 23 до 28 градусов тепла.

"Затем [будет] небольшое понижение, но комфортное. Температура будет около нормы и чуть выше нормы", - цитирует Романа Вильфанда ТАСС.

В субботу, 8 августа, в городе установится ясная погода без осадков. На следующий день возможен небольшой дождь. Температура воздуха на выходных составит 20-27 градусов.

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