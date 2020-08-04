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"Все зависит от ракурса": Подольская отреагировала на слухи о беременности

08:46
  • вторник
  • 04 августа 2020

Подольская и Пресняков давно хотят второго ребенка

38-летняя певица Наталья Подольская оригинальным образом прокомментировала слухи о второй беременности. 
Пресняков и Подольская снова станут родителями

Накануне СМИ сообщили, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков ждут второго ребенка, но пока скрывают это от общественности. Певицу якобы видели в аптеке с внушительным животиком. Беременность артистки протекает без серьезных осложнений, уверяют журналисты. 

Наталья Подольская не опровергла, но и не подтвердила эту информацию. Она записала видео в Instagram, с помощью которого намекнула на ошибочность слухов. Она сначала сняла себя снизу, показав округлившееся лицо, а потом подняла камеру над головой. "Видео о том, как все в жизни зависит от ракурса", - сказала Подольская. 

"Всем всего хорошего и удачных ракурсов. Кстати, прекрасная тема для челенджа", - написала певица. 

Далеко не все поклонники поняли, что хотела сказать Подольская этим видео. 

- Правда, что ждете малыша? 

- Оказывается, я не толстая, а просто у меня со всех сторон ракурс неправильный. 

- Нам сказали, вы на последнем сроке беременности. 

- Да все это ерунда, вы очаровательны в любом ракурсе. 

- Наташечка, пишут, что беремка ты? 

В прошлом году журналисты тоже объявили о беременности Подольской. Тогда певица сказала, что они с супругом очень хотят второго ребенка, но пока этому не было суждено сбыться. "Я очень худая, поэтому стоит мне съесть лишнего, как мой животик вылезает... и становится самой выделяющейся частью моего тела", - объяснила звезда. 

Владимир Пресняков и Наталья Подольская живут вместе с 2005 года. В 2010 году они поженились. Через пять лет у них родился сын Артемий. 

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