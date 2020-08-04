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Трамп признал величайшую ошибку в истории США

08:51
  • вторник
  • 04 августа 2020

Американский президент разоткровенничался в очередном интервью

Вмешательство Вашингтона в дела ближневосточного региона – и тем более отправка войск на Ближний Восток – были величайшей ошибкой в истории США, уверен Дональд Трамп. Американский президент откровенно высказался в интервью порталу Axios.
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"Решение отправить войска на Ближний Восток и втягиваться в конфликты на Ближнем Востоке было величайшей ошибкой в истории нашей страны. Это моя точка зрения", - заявил Трамп.

Американский лидер ранее заявлял, что Соединенные Штаты стремятся установить партнерские отношения со странами мира, а не соперничать с ними. Президент заверял, что США прекратят политику бесконечных войн, пишут argumenti.ru.

Трамп сообщил корреспонденту, что численность американского военного контингента в Афганистане "очень скоро" сократится до 4 тысяч военнослужащих. Конкретные сроки вывода войск президент США назвать отказался.

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