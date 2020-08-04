Ирина Горбачева показала фото с новым возлюбленным

Фанаты счастливы

Актриса Ирина Горбачева выложила в Instagram фото со своим новым возлюбленным - экс-солистом украинской группы Quest Pistols Антоном Савлеповым.

32-летняя артистка опубликовала серию снимков, сделанных на Украине. "Киев в моем сердце всегда!" - написала Горбачева, отметив, что туда всегда есть повод вернуться.

На одном из фото она счастливо улыбается, держа за руку Савлепова. Снимок черно-белый и немного размытый, однако после него никаких сомнений не остается - актриса и музыкант встречаются. Фанаты уже давно догадывались об этом.

- Два таких красивых человека вместе! - обрадовались поклонники.

- Я так счастлива за вас, вы просто не представляете, это ликование.

- Ну наконец-то встретилась со своим мальчиком!

- Ваша пара просто огонь.

- Такие классные.

С 2015 по 2018 год Ирина Горбачева состояла в браке с актером Григорием Калининым. Причиной развода стали его измены. Горбачева говорила, что сначала ушла от мужа, а потом вернулась, надеясь простить ему измену, однако спасти семью не удалось.

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