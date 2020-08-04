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Мишустин выделил 3 миллиарда на защиту от паводков

09:30
  • вторник
  • 04 августа 2020

В Краснодарском и Хабаровском краях построят дамбы

Правительство распределило более 3 миллиардов рублей между Краснодарским и Хабаровским краями. Средства пойдут на строительство сооружений для защиты от паводков. Распроряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Как сообщили в пресс-службе кабмина, деньги распределят из федерального бюджета на 2021-2022 годы. Краснодарский край получит более 69 миллионов рублей, а Хабаровский - более 3 миллиардов.

В правительстве уточнили, что в Комсомольске-на-Амуре планируют возвести комплекс сооружений для защиты от затопления поселков имени Менделеева и Победа, микрорайонов Парковый и Парус. Это более 1,6 тысячи домов с 10 тысячами жителей. Эксперты оценивают ущерб от возможного паводка более чем в 12 миллиардов рублей.

В случае разлива рек Адагум, Неберджай, Баканки в Крымском районе Краснодарского края ущерб ожидается еще более значительный – около 52 миллиардов рублей. Гидротехнические сооружения обезопасят свыше 6 тысяч домов и более 40 тысяч человек, передает ТАСС.

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