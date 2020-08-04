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В Москве вылечились от коронавируса еще 1456 пациентов

09:49
  • вторник
  • 04 августа 2020

Выздоровевшим напомнили о возможности стать донорами

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1456 пациентов. Число выздоровевших в Москве продолжает расти, отметила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова рассказала, как Москва помогала безработным во время пандемии

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1456 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 183 640", - сообщила заммэра.

Ракова подчеркнула, что по окончании курса лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие заболевания. Пациенты, которым необходимо медицинское наблюдение, получают соответствующие рекомендации. А выздоровевшим заммэра напомнила, что они могут стать донорами плазмы или волонтерами – для помощи тем, кто лечится на дому.

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