"Спасибо за любовь": Богатырев трогательно обратился к Арнтгольц

Он показал редкое фото

Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц не афишируют личную жизнь. Накануне артист приятно удивил поклонников, опубликовав в Instagram совместный снимок с возлюбленной.

"Спасибо за твою любовь, мудрость и внутреннюю силу", - написал Марк Богатырев, обращаясь к Арнтгольц. Он добавил хештеги "горжусь" и "люблю". На фото возлюбленные смотрят в камеру, прижавшись друг к другу.

Богатырев также привел цитату, авторство которой принадлежит актрисе Фаине Раневской: "Женщина - это не слабый пол, слабый пол - это гнилые доски".

По какому случаю Богатырев сделал такой трогательный пост, не уточняется.

- Будьте счастливы, достойная пара!

- Какие вы счастливые и красивые, берегите друг друга!

- Красивые! Счастливые! Влюбленные! Пусть так будет всегда!

- Такие искренние улыбки - и вообще открытые люди.

Богатырев и Арнтгольц встречаются больше двух лет. По слухам, актер сделал ей предложение и подарил помолвочное кольцо. Недавно Богатырев выразил надежду на то, что они поженятся "в ближайшем будущем".

Напомним, с 2008 по 2013 годы Арнтгольц была замужем за актером Иваном Жидковым. В 2009 году у них родилась дочь Мария. Позднее актриса встречалась с коллегой Григорием Антипенко.

У Марка Богатырева были отношения с коллегой по съемкам в сериале "Кухня" Еленой Подкаменской.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"