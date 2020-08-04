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"Спасибо за любовь": Богатырев трогательно обратился к Арнтгольц

10:02
  • вторник
  • 04 августа 2020

Он показал редкое фото

Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц не афишируют личную жизнь. Накануне артист приятно удивил поклонников, опубликовав в Instagram совместный снимок с возлюбленной. 
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"Спасибо за твою любовь, мудрость и внутреннюю силу", - написал Марк Богатырев, обращаясь к Арнтгольц. Он добавил хештеги "горжусь" и "люблю". На фото возлюбленные смотрят в камеру, прижавшись друг к другу. 

Богатырев также привел цитату, авторство которой принадлежит актрисе Фаине Раневской: "Женщина - это не слабый пол, слабый пол - это гнилые доски". 

По какому случаю Богатырев сделал такой трогательный пост, не уточняется. 

- Будьте счастливы, достойная пара! 

- Какие вы счастливые и красивые, берегите друг друга! 

- Красивые! Счастливые! Влюбленные! Пусть так будет всегда! 

- Такие искренние улыбки - и вообще открытые люди. 

Богатырев и Арнтгольц встречаются больше двух лет. По слухам, актер сделал ей предложение и подарил помолвочное кольцо. Недавно Богатырев выразил надежду на то, что они поженятся "в ближайшем будущем". 

Напомним, с 2008 по 2013 годы Арнтгольц была замужем за актером Иваном Жидковым. В 2009 году у них родилась дочь Мария. Позднее актриса встречалась с коллегой Григорием Антипенко. 

У Марка Богатырева были отношения с коллегой по съемкам в сериале "Кухня" Еленой Подкаменской. 

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