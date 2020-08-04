"Опасное" солнце: в регионах России установилась аномальная погода

Температура воздуха резко повысится

Аномальная жара ожидается сразу в нескольких регионах России. Экстренное предупреждение объявлено в Новосибирской и Омской областях, а также на Алтае. Там воздуха может прогреться до 35 градусов, передает "ТВ Центр".

А жителей Центральной части синоптики предупреждают об "опасном" солнце. В Орловской, Брянской, Курской и Воронежской областях уровень ультрафиолетового излучения будет превышать норму в 2 раза и составит около 7 единиц. Ожог можно получить при показателе выше трёх.

А в Якутии погодные условия стали причиной природных пожаров. Пламя распространилось на площади более 250 тысяч гектаров. В тушении участвуют более 700 человек и 80 единиц спецтехники. Наиболее сложная обстановка - в северных районах региона. Там огонь подошёл вплотную к населённым пунктам.

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