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В Белоруссии началось досрочное голосование на выборах президента

11:41
  • вторник
  • 04 августа 2020

На пост главы государства претендуют пять кандидатов

В Белоруссии во вторник началось досрочное голосование на выборах президента. С утра открылись более пяти с половиной тысяч избирательных участков, еще несколько - за пределами страны, передает "ТВ Центр".

Высказать свое мнение белорусы смогут до 9 августа. На пост главы государства претендуют пять кандидатов, в том числе и действующий президент Александр Лукашенко. В своей предвыборной программе он предложил внести изменения в Конституцию страны, которые бы наделили местные власти дополнительными полномочиями.

Кроме того, Лукашенко пообещал сохранить независимость Белоруссии и расширить географию дружественных государств, сравнив при этом страну с общим домом с окнами на Восток и Запад. Более подробно о своих планах на ближайшие пять лет он расскажет днем в своем обращении к гражданам.

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