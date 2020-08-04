Зрители ТВЦ собирают деньги на лечение Яны Никифоровой

Девочке срочно нужна помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 14-летней Яны Никифоровой из Белорецка. У девочки очень тяжелый и страшный диагноз - остеосаркома правого бедра. Уже пройдено несколько блоков химиотерапии. А сейчас главная надежда - на сложнейшую операцию и эндопротезирование. Причем Яне требуется специальный раздвижной эндопротез коленного сустава. Благодаря особому механизму он будет "расти" вместе с ребенком, позволит быстрее пройти реабилитацию и избежать дальнейшего хирургического вмешательства.

Однако это очень дорогостоящий эндопротез - на его приобретение требуется больше двух миллионов рублей. Для семьи Яны, в которой еще четверо детей, это абсолютно неподъемная сумма. Но все вместе мы можем помочь.

Яне нужна ваша помощь. Сделать это очень просто - отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами.

Она удивительно жизнерадостный и светлый человек - к ней тянутся и люди, и животные. На улице кормит голубей, и готова заботиться, кажется, обо всех бездомных щенках и котятах. Даже на прогулке - рядом с клиникой, в Москве, моментально нашла себе подопечных. А в родном городке Белорецке у её семьи - свой дом и настоящее хозяйство. И Яна там главная помощница.

"Пять кошек больших, один котенок, кролик декоративный. И вот там хозяйство - куры, петух, утки...", - рассказывает Яна Никифорова.

А еще, где бы ни была, как только в руках оказываются бумага и карандаш - Яна рисует. Есть уже целая коллекция написанных в больнице работ. Раньше и со спортом дружила.

"Мы в баскетбол играем. Но теперь я не буду на физкультуру ходить...долго...", - говорит Яна Никифорова.

В последнее время ей о многом пришлось забыть. Мир сузился до размеров больничной палаты. В страшный диагноз остеосаркома правого бедра, признается мама Яны, в семье не могли поверить. И как же тяжело было объяснить это подростку.

"Я ей объяснила, что болезнь серьезная, лечение длительное. Я с ней веду себя абсолютно обычно, никогда перед ней не плакала", - рассказала Светлана Гармай, мама Яны.

На фотографиях до болезни Яна - жизнерадостная красавица. Роскошные волосы отрастут снова, утешают родные.

"Это не навсегда, это на время лечения. Говорю, отрастут, будут еще лучше, и ресницы - и все это у нас будет", - рассказала Светлана Гармай.

Яна уже прошла лечение в Уфе - несколько курсов высокодозной химиотерапии. Но сильная боль в ноге не отступает.

"Когда начали химиотерапию делать, прошла, не мучили меня боли, а сейчас перед операцией она тоже может болеть", - говорит Яна Никифорова.

Операция - это надежда на выздоровление. Раньше с таким диагнозом ребёнку грозила ампутация ноги. Сейчас все чаще применяется эндопротезирование - замена пораженных опухолью участков костной ткани и суставов.

"На данном этапе планируется органосохраняющая операция - в объеме резекции пораженного участка правой бедренной кости с суставом и замещением соответственно с эндопротезом", - сообщил врач - детский онколог ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Вахтанг Харбедия.

Сложность в том, что Яна еще ребенок, и эндопротез ей требуется особый, раздвижной. Его регулируют без хирургического вмешательства, с помощью магнитного поля. Он будет "расти" вместе с девочкой. Вот только стоимость такого эндопротеза - 2 миллиона 150 тысяч 733 рубля!

"А нам так как у нас семья - и детей пятеро, ну и вообще для нас неподъемные абсолютно деньги. И даже если бы мы все продали, мы таких денег все равно не нашли", - рассказала Светлана Гармай.

Помощь нужна срочно. Яна с мамой уже в Москве, в центре им. Блохина. Операция должна состояться на этой неделе. Врачи говорят - откладывать нельзя. И если все пройдет успешно, уже на четвертый день девочка сможет вставать. А дальше - долгая реабилитация. Но трудностей Яна не боится, не такой характер! Главное сейчас - помочь, чтобы она смогла сделать эти такие сложные и важные после операции первые шаги.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

Чтобы собрать нужную сумму на специальный раздвижной эндопротез, Яне нужна ваша помощь. Сделать это очень просто - отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Получатель: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН:7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Никифоровой Яны, программа 1037

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