Черногория открыла свои границы для россиян

Прямых рейсов между странами пока нет

Национальный координационный совет при правительстве Черногории включил Россию в "зеленый список" эпидемиологически безопасных стран. Теперь россиянам разрешат въезжать в страну без дополнительных условий в связи с коронавирусом.

На данный момент между Россией и Черногорией нет прямых рейсов.

Ранее российские власти объявили о возобновлении полетов в Турцию, Великобританию, Танзанию и Швейцарию.

Как передает РИА Новости, в Черногории было зарегистрировано более 25 заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения.

Местные власти определили список "зеленых стран" и "желтых стран". Гражданам последних можно приезжать в Черногорию только со свежим результатом ПЦР-теста.

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