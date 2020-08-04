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Черногория открыла свои границы для россиян

10:13
  • вторник
  • 04 августа 2020

Прямых рейсов между странами пока нет

Национальный координационный совет при правительстве Черногории включил Россию в "зеленый список" эпидемиологически безопасных стран. Теперь россиянам разрешат въезжать в страну без дополнительных условий в связи с коронавирусом. 
С 15 августа возобновятся полёты из России в Швейцарию

На данный момент между Россией и Черногорией нет прямых рейсов. 

Ранее российские власти объявили о возобновлении полетов в Турцию, Великобританию, Танзанию и Швейцарию. 

Как передает РИА Новости, в Черногории было зарегистрировано более 25 заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения.

Местные власти определили список "зеленых стран" и "желтых стран". Гражданам последних можно приезжать в Черногорию только со свежим результатом ПЦР-теста.

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