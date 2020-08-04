Германия объявила о второй волне коронавируса

Она слабее, чем первая

Предсказания экспертов о второй волне коронавируса сбываются. Германия переживает новый рост заболеваемости COVID-19, заявили в объединении немецких врачей Marburger Bund.

"Мы уже переживаем вторую волну роста заражений… Тем самым растет опасность того, что мы упустим успехи, которые до сих пор были достигнуты в Германии", - заявила глава объединения Сузанн Йона газете Augsburger Allgemeine.

В Германии со времени начала пандемии заразились 211 281 человек. Умерли от последствий COVID-19 9 156 пациентов.

Медик отметила, что вторая волна более слабая по сравнению с первой, которая была в марте - апреле. Тем не менее, число новых заражений последовательно увеличивается. Руководитель Marburger Bund заверила журналистов, что германские клиники хорошо подготовлены и справятся со второй волной коронавируса, поскольку она развивается постепенно.

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