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Телеведущий Александр Гордон развелся с молодой женой

10:48
  • вторник
  • 04 августа 2020

Они прожили вместе шесть лет

56-летний телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой - 26-летней Нозанин Абдулвасиевой, которая родила от него двух сыновей. 
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В июне Абдулвасиева подала на развод, а 17 июля мировой участок Пресненского районного суда официально расторг ее брак с шоуменом. 

"Никаких прений между супругами не было, все вопросы касательно алиментов и имущества пара решила в досудебном порядке", - рассказали starhit.ru в суде. 

Не так давно молодая жена Гордона написала в соцсети: "Я, Абдулвасиева Ноза, офигела от такого интенсивного времяпрепровождения с детьми. Точка". Не исключено, что пандемия коронавируса с ее ограничениями подтолкнула супругов к разводу. 

Ранее Абдулвасиева жаловалась, что за шесть лет совместной жизни они с телеведущим сменили четыре квартиры. Общаясь с риэлторами, ей постоянно приходилось объяснять, откуда у нее российское гражданство, и в каком составе ее семья собирается проживать в съемной квартире.

Нозанин - дочь кинопродюсера Абдула Абдулвасиева, внучка заслуженного деятеля искусств Таджикистана и России, режиссера Валерия Ахадова.

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