Кабмин простимулировал строительство жилья в регионах

Им отведено 30% средств федерального проекта

Российским регионам с низким уровнем бюджетной обеспеченности помогут стимулировать жилищное строительство. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым на эти цели направляется часть средств федерального проекта "Жилье".

"Теперь 30% средств, заложенных в федеральном проекте "Жилье", будут получать территории с низким уровнем бюджетной обеспеченности (коэффициент меньше или равен 0,75)", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Документ также распределяет средства на создание инфраструктуры до 2024 года. Регионам теперь позволено расходовать больший объем субсидий на подключение домов к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В правительстве отмечают, что утвержденные изменения помогут нарастить объемы строительства жилья и сделают его более доступным для граждан.

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