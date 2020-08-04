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Кабмин простимулировал строительство жилья в регионах

10:48
  • вторник
  • 04 августа 2020

Им отведено 30% средств федерального проекта

Российским регионам с низким уровнем бюджетной обеспеченности помогут стимулировать жилищное строительство. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым на эти цели направляется часть средств федерального проекта "Жилье".
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"Теперь 30% средств, заложенных в федеральном проекте "Жилье", будут получать территории с низким уровнем бюджетной обеспеченности (коэффициент меньше или равен 0,75)", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Документ также распределяет средства на создание инфраструктуры до 2024 года. Регионам теперь позволено расходовать больший объем субсидий на подключение домов к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В правительстве отмечают, что утвержденные изменения помогут нарастить объемы строительства жилья и сделают его более доступным для граждан.

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