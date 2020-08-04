В Сирии открыли мемориал в честь погибших российских медсестер

Он установлен на территории авиабазы Хмеймим

Памятный мемориал в честь российских медсестёр, погибших в Сирии, торжественно открыли на территории авиабазы Хмеймим. В декабре 2016-го сержанты Надежда Дураченко и Галина Михайлова попали под обстрел боевиков в городе Алеппо.

В этот момент они находились в мобильном госпитале, который был развёрнут силами Минобороны для лечения местных жителей. Тяжёлые ранения получил также врач-педиатр Вадим Арсентьев. Но выжить удалось только ему.

Указом президента Дураченко и Михайлова были посмертно награждены орденами Мужества. Памятник установлен на собственные средства коллег погибших - всего личного состава отряда военных медиков, передает "ТВ Центр".

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