Наталья Сергунина: компании из 73 регионов стали партнерами МИК

В числе партнеров компании из 73 регионов

Свыше 5,5 тысяч компаний и ИП из 73 регионов присоединились к Московскому инновационному кластеру за три месяца. Об этом сообщила во вторник заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, большинство из них - 4 тысячи - представляют Московскую область и Петербург. Также партнерами кластера стали предприниматели из Владимирской, Калужской, Нижегородской, Тульской и Тверской областей, а также Краснодарского края.

Статус партнера Московского инновационного кластера позволяет региональным организациям пользоваться большинством столичных сервисов цифровой платформы i.moscow. Благодаря новым возможностям компании смогут упростить реализацию своих проектов.

В настоящее время более 11 тысяч столичных организаций получили статус участника Московского инновационного кластера.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"