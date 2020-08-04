В России зафиксирован минимальный суточный рост заболеваемости COVID-19

Выздоровели за сутки почти 8 тысяч пациентов

Минимальный с апреля суточный рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в России. Число выявленных случаев заражения - 5 159. 23 апреля этот показатель составлял 4 774 человек. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что общее число заразившихся достигло 861 423.

Таким образом, суточный прирост оказался на уровне 0,6%. При этом в Псковской области и Чукотском автономном округе показатель равен нулю, в большинстве остальных регионов он не превышает 0,3%.

Растет число вылечившихся от связанных с коронавирусом заболеваний пациентов. За сутки оно увеличилось на 7 878. Всего за время с начала пандемии выписались из больниц 661 471 – это более 76% от общего числа заразившихся коронавирусом в стране, отметили в оперштабе.

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