ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России зафиксирован минимальный суточный рост заболеваемости COVID-19

11:19
  • вторник
  • 04 августа 2020

Выздоровели за сутки почти 8 тысяч пациентов

Минимальный с апреля суточный рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в России. Число выявленных случаев заражения - 5 159. 23 апреля этот показатель составлял 4 774 человек. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что общее число заразившихся достигло 861 423.
Оперштаб решил возобновить сообщение с Абхазией 1 августа

Таким образом, суточный прирост оказался на уровне 0,6%. При этом в Псковской области и Чукотском автономном округе показатель равен нулю, в большинстве остальных регионов он не превышает 0,3%.

Растет число вылечившихся от связанных с коронавирусом заболеваний пациентов. За сутки оно увеличилось на 7 878. Всего за время с начала пандемии выписались из больниц 661 471 – это более 76% от общего числа заразившихся коронавирусом в стране, отметили в оперштабе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.