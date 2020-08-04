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Сергей Собянин пригласил жителей столицы на юбилей "Москвариума"

11:12
  • вторник
  • 04 августа 2020

За пять лет "Москвариум" стал одним из главных аттракционов столицы

После нескольких недель вынужденного простоя "Москвариум" снова принимает гостей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

"Пока в Москве не так много туристов - самое время сходить туда с детьми. Особенно, если вы там еще не бывали", - сообщил мэр.

По словам Собянина, "Москвариум" на текущий момент один из главных аттракционов столицы. За пять лет его посетили более восьми с половиной миллионов москвичей и гостей города.

При этом у обитателей "Москвариума" регулярно происходит пополнение. "За пять лет в его стенах родилось более 2 тысяч новых жителей, среди которых беспозвоночные, рыбы, амфибии, рептилии", - написал Собянин.

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