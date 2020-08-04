Сергей Собянин пригласил жителей столицы на юбилей "Москвариума"

За пять лет "Москвариум" стал одним из главных аттракционов столицы

После нескольких недель вынужденного простоя "Москвариум" снова принимает гостей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

"Пока в Москве не так много туристов - самое время сходить туда с детьми. Особенно, если вы там еще не бывали", - сообщил мэр.

По словам Собянина, "Москвариум" на текущий момент один из главных аттракционов столицы. За пять лет его посетили более восьми с половиной миллионов москвичей и гостей города.

При этом у обитателей "Москвариума" регулярно происходит пополнение. "За пять лет в его стенах родилось более 2 тысяч новых жителей, среди которых беспозвоночные, рыбы, амфибии, рептилии", - написал Собянин.

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