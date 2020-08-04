"Как личную жизнь строить?" Исхаков задумался о будущем без Гагариной

Его заметили с неизвестной женщиной

Фотографа Дмитрия Исхакова, который разводится с певицей Полиной Гагариной, обеспокоило внимание журналистов к своей персоне.

"Ну все, вот она, слава! Я теперь герой желтых хроник. Кстати, очень уважаю профессию журналиста, особенно такого рода. Ну а теперь серьезно. Как же мне личную жизнь теперь строить?!" - написал Исхаков в Instagram.

Накануне СМИ опубликовали фото и видео, где фотограф прогуливается в парке с неизвестной женщиной и ребенком. Журналисты решили, что Дмитрий Исхакова встретил новую любовь. И это при том, что он официально еще является супругом Гагариной.

Подписчики Исхакова в шутку посоветовали ему сходить на шоу "Дом-2" или программу "Давай поженимся", чтобы наладить личную жизнь. Кто-то обратил внимание на то, что в новостях фотографа часто указывают как "мужа Гагариной". "Меня только так и зовут. Кто я такой-то, чтоб меня еще и по имени звать", - написал фотограф.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. Через три года у них родилась дочь Мия. У артистки есть 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым. Гагарина и Исхаков не комментируют слухи о разводе, но по постам фотографа в соцсети понятно, что они больше не вместе.

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