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Шойгу обеспокоен ролью человеческого фактора в авиации

11:46
  • вторник
  • 04 августа 2020

Контроль за летной работой усилится

Техническое состояние воздушных судов в российской армии под постоянным контролем. Исправность техники поддерживается на должном уровне. В то же время, беспокоит так называемый человеческий фактор, который порой становится причиной происшествий, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
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"При этом нас несколько беспокоит так называемый человеческий фактор, который является одной из причин авиационных происшествий. Вот почему сегодня для профилактики аварийности большое внимание мы уделяем совершенствованию подготовки квалифицированных кадров и усилению контроля за организацией летной работы", - сказал министр обороны на селекторном совещании в военном ведомстве.

Шойгу также сообщил, что подписал приказ о введении ежемесячной надбавки. Это коснется более 45 тысяч военнослужащих. По словам главы Минобороны, им с 1 июля положены дополнительные выплаты - в среднем 23 тысячи рублей.

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