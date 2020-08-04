Шойгу обеспокоен ролью человеческого фактора в авиации

Контроль за летной работой усилится

Техническое состояние воздушных судов в российской армии под постоянным контролем. Исправность техники поддерживается на должном уровне. В то же время, беспокоит так называемый человеческий фактор, который порой становится причиной происшествий, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

"При этом нас несколько беспокоит так называемый человеческий фактор, который является одной из причин авиационных происшествий. Вот почему сегодня для профилактики аварийности большое внимание мы уделяем совершенствованию подготовки квалифицированных кадров и усилению контроля за организацией летной работы", - сказал министр обороны на селекторном совещании в военном ведомстве.

Шойгу также сообщил, что подписал приказ о введении ежемесячной надбавки. Это коснется более 45 тысяч военнослужащих. По словам главы Минобороны, им с 1 июля положены дополнительные выплаты - в среднем 23 тысячи рублей.

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