Испанцы ищут бывшего короля

Хуан Карлос Первый покинул страну в неизвестном направлении

Неожиданная новость пришла из Испании: в стране ищут своего короля. Хуан Карлос Первый, шесть лет назад отрёкшийся от престола в пользу своего сына Филиппа, неожиданно покинул родину. По его собственным словам, навсегда. О решении он сообщил в письме. Но о причинах ничего не сказал. Однако мнение на этот счёт есть у правоохранительных органов.

Весточка от отца королю Филиппу VI пришла накануне. Содержание письма удивило. В нем говорилось о срочном и важном решении его величества:

"Руководствуясь стремлением служить Испании, и с учетом общественных последствий, которые порождают прошлые события в моей личной жизни, я хотел бы выразить вам свою полную готовность внести свой вклад в облегчение выполнения ваших обязанностей. Теперь, руководствуясь убеждением оказать наилучшую услугу испанцам, их учреждениям и тебе как королю, я сообщаю о своем взвешенном решении переехать прямо сейчас из Испании".

Куда уехал Карлос – тайна. Впрочем, для испанцев хватило самого факта. В Каталонии жест бывшего правителя расценили как обычный побег.

Статьи, разоблачающие чрезмерные и фривольные факты, так часто мелькали в испанской прессе в 2014-ом году, что Карлосу пришлось уйти на покой и уступить место преемнику – сыну Филиппу. Но ошибки, которые отец успел допустить в конце своего долго правления, превратились в один большой клубок, который ещё предстоит распутать испанской прокуратуре. Бывшего монарха заподозрили в организации крупной коррупционной схемы. И вот скандальные заголовки с именем короля - вновь на первых полосах главных газет. Прокуратура Верховного суда начала расследование дела о строительстве высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии. Предполагается, что его Величество получал откаты за посредничество на переговорах. Речь идет о 100 миллионах долларов. Часть из них, считает следствие, лежит на счетах его бывшей любовницы Коринны Ларсен, проживающей в Монако. Парадоксально, но фаворитка короля сама рассказала об этом бывшему полицейскому Хосе Мануэлю Вильярехо. Обличающая запись попала в интернет:

"Я не пользуюсь этой собственностью, я не буду пользоваться этой недвижимостью, потому что это отравленный подарок. Он поступал так много раз. Они оказывают на меня варварское давление, чтобы заполучить это имущество, но в тот момент, когда я это делаю, я нарушаю закон... Есть вещи, о которых и я не спрашивала, и меня не информировали. Мне это предлагали не потому, что он меня сильно любит, но потому что я – резидент Монако".

Так тайны мадридского двора вышли за пределы Испании. Теперь расследования ведутся и в Швейцарии. Проверяют счета. Что еще могла рассказать Коринна Ларсен правоохранителям – неизвестно. Но судя по всему, была посвящена в финансовые секреты королевской семьи даже больше, чем сама королева. А тем временем в Мадриде на улицы все чаще стали выходить протестующие. По их словам, чтобы осудить "коррумпированный институт монархии".

Сын Хуана Карлоса I Филипп VI в результате скандала принял решение лишить отца средств из бюджета королевского дома. Но и сам отказался от наследства. Видимо. опасаясь, что ему перейдет часть незаконной прибыли. Впрочем, отъезд отца воспринял довольно спокойно.

Елена Макарова, Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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