ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия потеряла около 500 миллиардов рублей из-за закрытия границ

12:14
  • вторник
  • 04 августа 2020

Такую оценку дали в Ростуризме

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что потери России в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса составили примерно 500 миллиардов рублей. 
Черногория открыла свои границы для россиян

"По итогам прошлого года туризм принёс стране 10,9 млрд долларов США. Это сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса. По нашим оценкам, потери составили около 500 млрд рублей", - цитирует Догузову aif.ru

По ее мнению, введение единой электронной визы для иностранцев благотворно отразится на российском туризме. Визы начнут выдавать с 2021 года на срок до 16 дней. Благодаря этому нововведению, считает Догузова, Россию будут воспринимать как открытую и прогрессивную страну. 

"Электронная виза сегодня - это и важная антикризисная мера, которая поможет регионам быстрее восстановиться после текущего кризиса, с учётом огромного вклада туризма в создание рабочих мест", - отметила глава Ростуризма. 

Недавно Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка в аэропорту
Девушка в аэропорту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.