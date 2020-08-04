Россия потеряла около 500 миллиардов рублей из-за закрытия границ

Такую оценку дали в Ростуризме

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что потери России в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса составили примерно 500 миллиардов рублей.

"По итогам прошлого года туризм принёс стране 10,9 млрд долларов США. Это сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса. По нашим оценкам, потери составили около 500 млрд рублей", - цитирует Догузову aif.ru.

По ее мнению, введение единой электронной визы для иностранцев благотворно отразится на российском туризме. Визы начнут выдавать с 2021 года на срок до 16 дней. Благодаря этому нововведению, считает Догузова, Россию будут воспринимать как открытую и прогрессивную страну.

"Электронная виза сегодня - это и важная антикризисная мера, которая поможет регионам быстрее восстановиться после текущего кризиса, с учётом огромного вклада туризма в создание рабочих мест", - отметила глава Ростуризма.

Недавно Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией.

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