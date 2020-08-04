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Спасатели выловили заплывшего в Финский залив лося (видео)

12:19
  • вторник
  • 04 августа 2020

Пловца усыпили прямо в воде

Спасателям в Петербурге пришлось сопровождать лося, заплывшего в Финский залив. Очевидцы сообщили о плывущем животном в комитет по охране окружающей среды вечером 3 августа. Как рассказали спасатели, лось был напуган и истощен, самостоятельно выбраться на берег он не мог.
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Крупное животное в таком состоянии могло быть опасным для людей – возле побережья в Курортном районе Петербурга находится оживленный парк. Было решено обеспечить безопасность жителей и спасти лося.

Спасатели усыпили пловца прямо в воде дротиком со снотворным, успели подхватить лося на носилки и доставили на берег. Как сообщили в комитете, спасенный вскоре пришел в себя, поел травы и скрылся в лесном массиве.

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