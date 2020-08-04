Воробьев пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков

Президент России во вторник встретился с главой Подмосковья

Продлить действие льготной ипотеки попросил Владимира Путина губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Рабочая встреча прошла во вторник в Кремле.

По словам Воробьева, эта мера стимулировала строительную отрасль, которая терпела серьезные убытки в разгар пандемии. И сегодня в области ежедневно продают до 150 квартир, большинство как раз по сниженной ставке. Зашла речь и об обманутых дольщиках. Воробьев заявил - угрозы появления новых жертв мошенников больше нет. А к этому дню удалось решить проблемы 80 тысяч человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков

Путин: Все-таки как вы предполагаете, в какие сроки решать проблему обманутых дольщиков?

Воробьев: Владимир Владимирович, мы решим проблему обманутых дольщиков, я думаю, в трёхлетней перспективе, безусловно, если мы дальше будем работать с ДОМ.РФ. У нас есть план. Мы в этом году выдадим 15 500 ключей, просто темп я Вам хочу показать. Всего 24 [тысячи] осталось, вот в этом году…

Путин: 24,5.

Воробьёв: 24,5, так точно. 15 500 в этом году, 19 в прошлом выдали. А в следующем году нужно не снижать темп. Если так пойдём, то если не за два, то за три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть.

Путин: Я запомнил, хорошо?

Воробьёв: Я знаю.

Путин: Хорошо. Договорились.

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