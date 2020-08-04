Собянин осмотрел строительство станции "Университет Дружбы Народов"

Коммунарская ветка будет одной из самых длинных в Москве

Запуск Коммунарской ветки Московского метрополитена планируется в 2023-м году. Об этом во вторник заявил Сергей Собянин, осматривая ход строительства станции "Университет Дружбы Народов", передает "ТВ Центр".

В шаговой доступности от неё находится несколько крупных вузов, научных институтов, а также жилые кварталы. Сама же линия будет одной из самых длинных в столице. Её протяжённость 40 километров - от МЦК и до Троицка. Сейчас идут проходческие работы. Первый этап близится к завершению.

"Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у московского метрополитена на этот год очень амбициозные задачи. 14 километров метро уже введено и еще 10 километров должно быть построено до конца года. То есть в течение года около 25 километров. Это огромный объем работы, огромные задачи, которые требуют постоянно внимания, концентрации сил, усилий, ресурсов. Надеюсь, что строители справятся с этой непростой задачей", - отметил Собянин.

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