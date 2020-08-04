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Карпович увидели за рулем джипа, на котором ездила Муцениеце

12:48
  • вторник
  • 04 августа 2020

Муцениеце получила авто в подарок от Прилучного

Актеры Павел Прилучный и Мирослава Карпович держат в тайне свои отношения. По слухам, звезда сериала "Папины дочки" уже переехала в подмосковный дом Прилучного и взяла хозяйство в свои руки. Кроме того, жители коттеджного поселка увидели актрису за рулем машины, на которой раньше ездила Агата Муцениеце, экс-супруга актера. 
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Если верить сплетням, Прилучный подарил Муцениеце автомобиль Range Rover в знак примирения. За некоторое время до развода он якобы увлекся актрисой Юлией Франц, вместе с которой он снимался в картине "Тень звезды". Когда предполагаемый роман Прилучного и Франц закончился, он решил сделать жене дорогой подарок. Чтобы, мол, загладить вину.

Правда, Муцениеце недолго ездила на дорогом внедорожнике. "Теперь на этом автомобиле по нашему поселку ездит почему-то Мирослава Карпович", - рассказала kp.ru соседка Прилучного. 

Говорят также, что одно время актер встречался сразу с двумя женщинами за спиной супруги - и с Франц, и с Карпович. "Юля в какой-то момент утомилась от "четырехугольника" и сама ретировалась из этих странных отношений", - пишет портал со ссылкой на анонимный источник из окружения звезд. 

Напомним, Прилучный и Муцениеце развелись в июне. После этого Прилучный уехал в Крым вместе с детьми и Мирославой Карпович. Прилучный и Карпович не комментируют свои отношения. 

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