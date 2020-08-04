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Выпускник московской школы набрал 400 баллов на ЕГЭ

15:07
  • вторник
  • 04 августа 2020

В этом году столичные ученики хорошо подготовились к единому госэкзамену

400 баллов удалось набрать московскому школьнику Дмитрию Савичеву по итогам единого госэкзамена. Об этом накануне сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в "ВКонтакте".

Еще 600 человек смогли получить больше 370 баллов. Глава города поздравил выпускников с успехом, пожелав удачи при поступлении в вузы. И добавил - в этом году столичные ученики хорошо подготовились к ЕГЭ, несмотря на дистанционное обучение.

Так, например, результат Веры Цуркис - 397 баллов. За математику, русский и химию девушка получила высшие оценки. Физику она сдала на 97.

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