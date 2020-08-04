Стало известно, когда откроют движение на Тверской улице

Работы начались накануне

Движение на Тверской улице откроют во вторник в половине двенадцатого ночи. Об этом сообщили в Департаменте транспорта. На участке от Моховой улицы до Настасьинского переулка завершается замена асфальта, передает "ТВ Центр".

Работы начались ещё в понедельник. Для этого полностью перекрыли движение транспорта, в том числе были изменены маршруты некоторых автобусов. Дорожники применяют технологию бесшовной укладки. Как отметили в мэрии, она уже зарекомендовала себя. Так, летом 2016 года уже укладывали асфальт таким методом, и он прослужил больше положенного нормативного срока.

"У нас в этом году, в трудное время, подлежало ремонту около 900 улиц, по всем улицам в рамках существующего графика или проведены работы, или ведутся работы, с тем, чтобы в осенне-зимний период не допустить колейности на улицах, не допустить аварийности и дороги держать в нормативном состоянии", - сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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