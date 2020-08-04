В Москве растет число детей, рожденных благодаря процедуре ЭКО

В больнице имени Вересаева помогли обрести счастье многим матерям

В Москве растет количество детей, рождённых с помощью технологий искусственного оплодотворения. Только в прошлом году благодаря ЭКО на свет появились три с половиной тысячи малышей. И всё чаще пары, которые потеряли надежду стать родителями, обращаются именно в столичные клиники.

За счастье стать матерью москвичка Светлана Успенская боролась долгие пять лет. Хождения по врачам, дорогие лекарства и множество болезненных процедур. В какой-то момент женщина даже опустила руки. Но эмбриологи вселили уверенность - и все получилось.

Сейчас ее дочке Полине почти полтора года. Девочка уже говорит первые слова, бегает и любит играть с мячиком. Для Светланы она не только любимый, но и долгожданный ребенок.

"Когда мне ее поднесли - я заплакала. Встреча такая у нас была трогательная", - говорит Светлана Успенская.

И таких историй в клинике имени Вересаева - тысячи. Многие мамы приходят сюда за второй и третьей беременностью. В большинстве случаев все складывается удачно. Миф о том, что дети, рожденные с помощью ЭКО, часто болеют или отстают в развитии на практике не подтверждается.

"По опыту нашего отделения - мы работаем 11 лет – и, как правило, все пациентки возвращаются. У нас есть пациентки, которые родили у нас троих детей. Я могу сказать, что это прекрасные дети, очень разумные, а главное - они очень желанные и очень любимые", - рассказала Карина Григорян.

Под микроскопом у эмбриолога Марины Мачкур первый важный этап ЭКО - при помощи тончайших манипуляторов она соединяет биоматериалы будущих родителей. Основной принцип в том, что сперматозоиды и яйцеклетка встречаются не в женском организме, а "в пробирке" врача. Хранят эмбрионы в криобанке. В жидком азоте при температуре минус 196°С. В одной емкости - целый детский сад.

Здоровый эмбрион пересаживают в полость матки, где он будет расти и развиваться. После наркоза пациентку ждет, пожалуй, самая хорошая новость в жизни: "У вас будет малыш"!

Юлия Степина, "ТВ Центр".

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