На улицах Москвы начал работать велопатруль

Он обеспечен всем необходимым для оперативной помощи на дорогах

Сломался велосипед, произошло ДТП или возникло небольшое возгорание? На помощь придёт велопатруль ЦОДД, который начал работать в центре Москвы, передает "ТВ Центр".

Помимо помощи велосипедистам, водителям и даже пешеходам, велопатрульные будут следить за состоянием дорожных знаков, светофоров и станций велопроката. Они обеспечены всем необходимым для оперативной помощи на дорогах. Это аптечка, ремонтный комплект для велосипеда, огнетушитель и бланки европротокола.

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